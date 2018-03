Inauguration du Groupement gazier de Timimoune dans la wilaya d'Adrar

Le Groupement gazier de Timimoun (GTIM) à Hassi Barouda, réalisé en partenariat entre les compagnies nationale Sonatrach, française Total et espagnole Cepsa, a été inauguré mardi dans la wilaya d'Adrar.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui a été chargé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de procéder à l'inauguration de cette infrastructure gazière, a indiqué le ministre de l'Intérieur lors de son intervention à la cérémonie.

Les ministres de l'Energie et des Travaux publics et des Transports, respectivement Mustapha Guitouni et Abdelghani Zaalane étaient présents à la cérémonie d'inauguration, ainsi que le PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour et des représentants des compagnies Total et Cepsa.

Ce groupement est '"une nouvelle réalisation nationale qui traduit la vision stratégique clairvoyante du président de la République visant à renforcer les capacités de notre pays en énergies conventionnelles et une exploitation optimale par les wilayas du Sud de leurs capacités", a affirmé M. Bedoui.

Le plan énergétique "est complémentaire, global et basé sur une stratégie judicieuse dans toutes les régions du pays, y compris dans les eaux territoriales", a-t-il précisé.

M. Bedoui a transmis, à l'occasion, les salutations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la population de Timimoune et à tous les citoyens de la région du sud en général.

De son côté, le ministre de l'Energie a qualifié ce groupement "de grande réalisation à même de consolider l'industrie gazière en Algérie et de renforcer la coopération avec les partenaires traditionnels de l'Algérie dans le domaine de l'énergie".

Pour sa part, le ministre des Travaux publics et des Transports a salué le niveau de la croissance et du développement des différentes régions du pays, soulignant que ce groupement "stratégique et vital vient consolider la dynamique énergétique et économique du pays".

A cet effet, le directeur de la division association de Sonatrach, Farid Djettou, a indiqué que ce groupement, qui a été réalisé dans un délai de 38 mois, avec une enveloppe financière de 800 millions de dollars, offre une production de 5 millions de m3/jour de gaz et 466 barils/jour de condensats, à partir de plusieurs puits. APS