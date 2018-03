Bedoui : La stratégie du Président Bouteflika "permet" aux nouvelles wilayas du sud d'exploiter leurs moyens au service de leur développement

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué mardi à Timimoun que la stratégie du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "permet" aux nouvelles wilayas (déléguées) du sud d'exploiter leurs moyens naturels au service de leur développement.

Présidant l'inauguration du Groupement gazier de Timimoun (GTIM), dont il a été chargé par le président de la République, M. Bedoui a précisé que ce projet "entre dans le cadre de la vision stratégique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à renforcer les capacités nationales de production d'énergies classiques, notamment le gaz naturel, et à permettre aux nouvelles wilayas du sud d'exploiter leurs moyens naturels au service de leur développement".

Le plan énergétique national est un "plan intégré et global qui repose sur une stratégie judicieuse dans toutes les régions du pays", a ajouté le ministre qui était accompagné des ministres de l'Energie et des Transports et des Travaux publics.

Après avoir transmis les salutations du Président Bouteflika aux habitants du sud en général et de Timimoune en particulier, M. Bedoui a souligné que ce projet "est une réalisation nationale qui couronne des années de travail sérieux et continu à tous les niveaux". C'est un acquis pour cette wilaya déléguée qui marque le départ d'une nouvelle dynamique à Timimoun, a-t-il affirmé, estimant qu"il s'agit d'un investissement qui appellera d'autres investissements d'envergure".

Le ministre a tenu à saluer le rôle du groupe Sonatrach dans le cadre de la dynamique économique que connaît l'Algérie et son caractère "citoyen", ajoutant que la réalisation de ce Groupement gazier dans cette région "redonne espoir et incite à s'affranchit de la culture du désespoir et à s'engager dans le développement national avec fierté ". APS