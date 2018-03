Porteur du message du président de la République aux citoyens de Tminmoune, Bédoui annonce un budget supplémentaire et sa promotion en wilaya-déléguée

A l’occasion de sa rencontre, hier avec les représentants de la société civile dans la willaya de Timimoune, et en présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bédoui, a relevé l’importance particulière qu’accorde le chef de l’Etat au développement des wilayas du Sud.

« L’objectif du président est d’aboutir dans les plus brefs délais à un développement conséquent, que ces willaya déléguées de sud deviennent des willayas a part entière », précise-t-il. Il a notamment fait part de la décision de président de la République d’élever Timimoune au rang de wilaya-déléguée en un temps record.

Le ministre a affirmé que des décisions ont été prises pour compléter le programme de développement local et national et a réitéré la volonté du président de soutenir cette région. « Ce sont les instructions de président et il faut les mettre sur le terrain ».

Dans le sillage de cette rencontre, Bédoui s’est exprimé sur efforts déployés en vue de prendre en charge toutes les préoccupations de la population en matière d’environnement, d’alimentation en eau potable, de raccordement en électricité et de réseau routier, ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires. Un besoin vital pour les citoyens de sud pour un meilleur cadre de vie.

Outre la willaya de Timimoune, un autre programme budgétaire complémentaire sera attribué à la willaya de Bordj Badji Moukhtar et qui entrera prochainement en vigueur.

Noureddine Bédoui a également révélé que le Fonds pour le développent du Sud, récemment réhabilité, servira à la relance des programmes jusque-là gelés par manque de ressources financières.

Le ministre n’a pas omis, à l'occasion de cette rencontre, de rappeler le message du président pour les citoyens de la willaya à préserver la cohésion sociale pour la stabilité de pays car, a-t-il souligné, la stabilité de l’Algérie doit être au cœur de nos préoccupations.

