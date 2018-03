Cyclisme - TAC 2018 (2e étape) : Yacine Hamza (GSP) nouveau leader

L’Algérien, Yacine Hamza, s’est adjugé la 2e étape du Tour d’Algérie de cyclisme 2018, courue ce mercredi entre Tlemcen et Sidi Bel Abbés. Le coureur du GS Pétroliers détrône son compatriote Mehdi Abderahmane Hamza (Sovac Natura 4 Ever) et s’empare du maillot jaune de leader.

Le TAC 2018 a un nouveau leader et il s’agit de Yacine Hamza. L’un des grands espoirs de la petite reine a réussi à prendre le meilleur sur les 78 autres participants présents, à Tlemcen, sur la ligne de départ.

Vainqueur au sprint, Hamza a parcouru les 160 kilomètres du jour en 3.40:25. Il a devancé le Marocain Chaqri Aziz (EN Maroc) et l’Espagnol Valiente Bonafe Eric (VIB Bikes - Bahreïn).

Trois maillots pour Hamza

Grâce à ce succès, le coureur du GSP réalise une belle razzia. Outre le maillot jaune de leader du tour, Hamza s’empare également des maillots vert et blanc de meilleur sprinteur et meilleur espoir (U23).

Pour sa part, le Français Amadori Julien (NCA) s’est emparé du maillot à pois de meilleur grimpeur.

La 3e sortie dans cette 21e édition du Tour d’Algérie aura lieu ce jeudi entre Mascara et Tiaret (157 km).