Economie numérique : les startups une vraie aubaine pour entrepreneuriat

Lors de la conférence internationale organisée à Alger conjointement par le ministère des finances, la Banque Mondiale et le Fond Monétaire Arabe (FMA), les 26 et 27 mars courant sous le thème « l’économie numérique », lors duquel un panel de sujets ont été débattus dont le développement de l’écosystème numérique entre autres conditions d’asseoir les fondations de la nouvelle économie.

Les startups innovantes, des organisations agiles, liées étroitement au développement du tissu industriel en Algérie, Leur mission est de trouver des solutions à des problèmes spécifiques que rencontrent les entreprises. « L’une ne va pas sans l’autre », explique un jeune créateur de startup au micro de Amina Hadjiat de la Radio Chaine 3.

Les startups sont là pour accompagner les jeunes leurs apportant beaucoup de solutions dans le système industriel en terme de productivité et d’optimisation des coups, révèle Nabil Belmir, directeur de l’incubation et de l’information à l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT).

« L’incubateur de sidi Abdallah une structure de l’ANPT, a créé beaucoup de startups qui ont développées un logiciel de gestion des déviations dans la gestion de la qualité », étale M. Belmir ajoutant que « d’autres startups qui ont développées des solutions de logistique comme EGAT et Wini Pro sont souvent la création d’une startup qui répond à un besoin spécifique de l’entreprise, une technologie avancée au profit de l’économie.