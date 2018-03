Facebook Container Extention: système de protection lancé par Mozilla

Tout le monde est courant que Facebook à des fins de ciblage publicitaire par les annonceurs, mais le scandale Cambridge Analytica a fait polémique ces derniers temps, devant la déroute du réseau Facebook et l’impuissance de ses utilisateurs. C’est ainsi que Mozilla a décidé fort opportunément de réagir en créant l’extention pour Firefox dédiée au réseau social dans la tourmente .

Le réseau Facebook a toujours accès à tout ce que vous faites lorsque vous êtes connecté. Il se permet même de suivre ses membres lorsqu'ils naviguent sur d'autres sites, à travers l’utilisation de ses outils, notamment le bouton « J'aime ». Cependant Facebook exploite ces informations censées à être confidentielle et protégées.

L'éditeur Mozilla vient de dévoiler un nouveau module complémentaire appelé Facebook container une extension qui va isoler le profil Facebook d'un internaute du reste de sa navigation Web, On pourra donc surfer sur la Toile sans être scruté par Facebook.

Facebook Container bloque certaines interactions depuis les sites tiers

Lors de son activation, Facebook Container déconnecte l'utilisateur de Facebook et supprime les cookies associés. Lors d'une reconnexion au réseau social sur Firefox, la page se charge dans un onglet spécial « Facebook Container isole votre identité Facebook du reste de votre activité we »,explique Mozilla. « Facebook peut continuer à vous offrir ses services et vous envoyer de la publicité. La différence est qu'il sera beaucoup plus difficile pour Facebook d'utiliser votre activité recueillie sur Facebook pour vous envoyer des publicités et d'autres messages ciblés ».

On peut alors utiliser le service normalement. Si l'on clique sur un lien externe à Facebook ou si l'on entre une autre URL dans la barre d'adresse, les pages s'ouvriront dans un autre onglet à l'extérieur du conteneur.

En conséquence, les commentaires et j’aime dans d’autres onglets que Facebook Container ne fonctionneront pas, ce qui empêche des associations avec de l’activité à l’extérieur de Facebook, et si on clique sur le bouton « Partage » de Facebook présent sur une page tierce, celle-ci se chargera dans le conteneur et cette information sera relayée au réseau social. C’est le prix à payer, il faut bien un tribut pour surfer en en paix.

