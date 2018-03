Baccalauréat 2018 : les épreuves d'examens entre le 20 et le 25 juin

Les dates de l'examen du baccalauréat 2018 sont désormais officiellement connus et arrêtés et auront lieu entre 20 et le 25 juin 2018.

C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Education nationale, Mme NOuria Benghebrit, lors d’une conférence qui a rassemblé l’ensemble des cadres de l’éducation du ministère.

Concernant les épreuves de fin du cycle primaire, elles auront lieu le 23 mai. Celles du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) auront lieu entre le 28 et le 30 mai.