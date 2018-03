Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé à Batna

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été appréhendé mercredi à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 28 mars 2018 à Batna (5ème Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes», précise-t-on de même source.

D'autre part, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP «ont arrêté, à Ouargla et El Oued (4ème RM), en coordination avec les éléments de la Sureté nationale, cinq (05) contrebandiers et saisi un camion, 30.940 unités de différentes boissons et 62 quintaux de tabac, tandis qu'un autre détachement a saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), un véhicule tout-terrain et 1,5 tonne de denrées alimentaires».

Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a intercepté, à Tindouf (3ème RM), deux (02) colporteurs de drogue en possession de quatre 4 kilogrammes de kif traité», alors que «vingt-quatre (24) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar et Skikda». APS