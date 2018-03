La porte est "ouverte" aux chaines de télévision privées désirant diffuser sur le satellite Alcomsat 1

Le ministre de la Communication, Djamel Kaaouane a annoncé, jeudi à Oran, que la porte est "ouverte" aux chaines de télévision privées désirant diffuser leurs programmes sur le satellite algérien "Alcomsat 1".

Dans ce cadre, le ministre a souligné au "Forum d'El Djoumhouria", à l’occasion de la célébration du 55ème anniversaire de la parution du premier numéro de ce quotidien (ex La République) édité à Oran, que "la porte est ouverte aux chaines privées désirant diffuser sur le satellite Alcomsat 1, qui a d’énormes capacités et constitue un acquis pour l’Algérie".

A ce propos, M. Kaouane a annoncé que les chaines de télévision publiques et plus de 50 radios et le fil d'Algérie presse service (APS) diffuseront sur ce satellite.

Le ministre a fait savoir que les tests de diffusion directe des programmes de télévision et de radio effectuées il y a deux jours sur ce satellite ont été "concluants".

Au sujet de l’autorité de régulation de la presse écrite, M. Kaouane a souligné que son installation se fera dans "les brefs délais", signalant que l’étude des textes portant sur la création de cette instance a été achevée.

Le ministre de la Communication a animé, lors de ce forum, une communication sur le thème "La presse algérienne devant les défis du numérique" en présence de représentants médias publics et privés. APS