La Chine envoie dans l'espace des satellites jumeaux de navigation Beidou-3

La Chine a envoyé vendredi des satellites jumeaux dans l'espace à l'aide d'une seule fusée porteuse, ajoutant deux nouveaux éléments à son système des satellites de navigation Beidou, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

La fusée porteuse Longue Marche-3B a décollé à 01h56 du Centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest). Il s'agissait de la 269e mission de la série des fusées Longue Marche.

Les satellites jumeaux portent les noms de code 30 et 31 dans le système Beidou. Ils sont entrés en orbite plus de trois heures après leur lancement et fonctionneront avec six satellites Beidou-3 lancés précédemment dès qu'ils auront passé une série de tests.

Les satellites et la fusée du lancement de vendredi ont été respectivement développés par l'Académie d'innovation pour les microsatellites relevant de l'Académie des sciences de Chine et l'Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement.

Baptisé d'après le mot chinois désignant la constellation de la Grande Ourse, le système BeiDou a commencé à servir la Chine de manière indépendante en 2000 et fournira des services aux pays le long de "la Ceinture et la Route" d'ici fin 2018.

Quand il couvrira l'ensemble de la planète d'ici 2020, il possédera plus de 30 satellites. APS