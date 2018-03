Ligue 1 - 24e journée : le MCA déroule, le NAHD confirme et le DRBT respire

La 24e journée du championnat national de Ligue 1, dans sa première partie, disputée ce vendredi a été marquée par la belle victoire à l’extérieur du NA Hussein Dey face à l’USM Bel Abbès (0-1). Quant à lui, le MC Alger est remonté sur le podium en déroulant face à l’USM Blida (4-1), alors que dans le bas du tableau le DRB Tadjenanet domine la JS Saoura (2-0) et quitte la zone rouge.

Le championnat national de Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi après la trêve internationale observée ces 15 derniers jours et durant laquelle la sélection nationale a disputé deux rencontres amicales, la première remportée face à la Tanzanie, et la seconde perdue face à l’Iran.

Le Chabab renoue avec le succès

Cette pause semble avoir fait beaucoup de bien au CR Belouizdad. Après quatre matchs sans victoire, les Rouge et Blanc ont retrouvé des couleurs lors de la réception de l’USM Alger en s’imposant par le plus petit des scores (1-0).

Dans un derby algérois plaisant à suivre, le Chabab s’est montré dangereux dès l’entame de la rencontre. A la suite de deux chaudes alertes, la troisième fut la bonne pour gars de Laâkiba. Le CRB a réussi à inscrire l’unique réalisation de la partie, à la 34e minute, sur un penalty transformé avec succès par Belaili.

De nouveau sur les rails, le CRB empoche 3 précieux points dans la course au maintien et gagne une place au classement (10e – 27 pts).

Le NAHD confirme

La belle série continue pour le NA Hussein Dey. Invaincus en championnat depuis la 7e journée, soit 16 matchs sans défaite (6 victoires, 10 nuls), le NAHD, version Dziri Billel, a confirmé sa bonne santé en s’imposant à Bel Abbès face à l’USMBA (0-1).

Un petit but score à la 23e minute par El Orfi a suffit amplement au bonheur des Song et Or (4e – 38 pts) qui restent au contact du trio de tête. Pour sa part, l’USMBA retombe sans ses travers et conserve momentanément la 9e place (29 pts).

La balade mouloudéenne

Au stade du 5 Juillet 1962 (Alger), le MC Alger a gratifié ses inconditionnels d’une nouvelle avalanche de buts. Cette fois-ci, la victime du doyen se nomme l’USM Blida (4-1), bonne dernière au classement. Face à la lanterne rouge, les Rouge et Noir n’ont eu besoin que de 12 minutes pour matérialiser leur domination grâce à un superbe coup franc direct signé du capitaine, Hachoud.

Cependant, et à la stupeur générale, les Blidéens ont réussi à remettre les pendules à l’heure, à la 20e minute, par l’entremise de Aissa El Bay.

A force de presser, les protégés de Bernard Casoni ont été récompensés peu après l’heure de jeu par un second but marqué par Derrardj (61’). Alors que la logique a repris droits, Derrardj, a fait parler de lui encore une fois en s’offrant un doublé 6 minutes plus tard. A la 74e minute, Souibaa est allé de son but également pour corser l’addition et valider ainsi le 11e succès de la saison du MCA.

Les mouloudéens auraient même pu ajouter un 5e but sur penalty, raté par Chaouchi. Sollicité par ses supporters pour exécuter la sentence, le portier du MCA a manqué de réussite face à son vis-à-vis blidéen.

Positionné au pied du podium avant cette journée, le MCA grille la politesse à l’USMA et reprend la 3e place (40 pts). Quant à l’USMB, le retour en Ligue 2 se profile de plus en plus (16e – 18 pts).

L’USB cale, la JSK en profite

Le duel des mal-classés joué à Biskra entre l’Union sportive locale (USB) et la JS Kabylie n’a pas connu de vainqueur (1-1). Dans ce match, où le faux pas était interdit, l’essentiel des faits marquants se sont produits en seconde période. Les Biskris étaient les premiers à débloquer la situation, sur penalty, par Ogbi (50’) avant de voir Benaldjia niveler le score à la 68e minute, donnant ainsi raison à son coach, Bouzidi, qui l’a fait renter 10 minutes auparavant.

Tenue en échec, l’USB enchaine les contre-performances et rétrograde à la 14e place (23 pts), celle du premier relégable. De son côté, la JSK rentre à Tizi-Ouzou avec le point du match nul qui peut s’avérer déterminant pour la suite des évènements (13e – 23 pts).

Le DRBT quitte la zone rouge

Toujours dans le bas du tableau, l’autre information du jour est que le DRB Tadjenanet n’est plus relégable. Le Difaâ est parvenu à s’extirper de la zone rouge à la faveur d’une victoire nette et sans bavure enregistrée sur ses terres face à la JS Saoura (2-0).

Doussé Kodjo a montré la voix à ses coéquipiers en ouvrant la marque à la 26e minute, avant que Demane ne fasse le break dans le temps additionnel du match (91’).

Grâce à cette précieuse victoire, à plus d’un titre, le DRBT passe de la 15e à la 12e position (24 pts). Pour sa part, la JSS confirme sa fragilité hors de ses basses et recule d’un rang (6e – 36 pts).

La suite ce samedi

Le 2e acte de cette 24e manche aura lieu ce samedi avec trois rencontres au programme. La capitale aura droit à un nouveau derby prévu entre l’USM El Harrach et le Paradou AC (16h00). Le CS Constantine, leader de la Ligue 1, sera en déplacement pour donner la réplique à l’Olympique de Médéa (16h00), alors que l’ES Sétif verra la visite du MC Oran (17h00) dans une partie qui promet.

Résultats des rencontres :

USM Bel-Abbès - NA Hussein- Dey 0 - 1

MC Alger - USM Blida 4 - 1

CR Belouizdad - USM Alger 1 - 0

US Biskra - JS Kabylie 1 - 1

DRB Tadjenanet - JS Saoura 2 - 0

Samedi:

16h00 :

USM El-Harrach - Paradou AC

Olympique Médéa - CS Constantine

17h00 :

ES Sétif - MC Oran

Classement :