Cancer de la prostate : le dépistage individuel recommandé pour détecter la maladie

Le président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie (Safro), le Pr. Adda Bounedjar, a recommandé, vendredi à Alger, le dépistage individuel aux hommes, dès la cinquantaine, en vue d'une détection précoce du cancer de la prostate.

«L’évolution du cancer de la protestante est lente et ses symptômes ne sont pas visibles en début de maladie. C'est pourquoi, les spécialistes ne recommandent pas le dépistage de masse, mais le dépistage individuel, soit le Prostate spécifique antigène (MPSA) pour les hommes de plus de 50 ans et ce, tous les deux ans», a déclaré à l’APS le Pr Bounedjar en marge d'une rencontre internationale sur le cancer de la prostate.

Abordant la courbe croissante du cancer de la prostate en Algérie, le même spécialiste a relevé que celui-ci se place en 4éme position des types du cancer et est considéré comme étant le 1er cancer qui affecte les hommes, dans la mesure où il en touche la moitié de ceux âgés de plus 50 ans.

«Il y a 10 ans, la prostate ne figurait pas dans le classement des 10 cancers les plus répandus en Algérie», a-t-il souligné, précisant que «le problème en Algérie réside dans le fait que les deux tiers des patients qui en sont atteints, présentent des métastatiques importantes, soit un stade avancé de la maladie».

Cette évolution, a-t-il poursuivi, est une conséquence de l’amélioration de l’espérance de vie, en même temps que la hausse de la courbe du vieillissement de la population.

Les sociétés savantes ainsi que les médias sont interpellés quant à la nécessité de sensibiliser sur l’importance de ce dépistage, d’autant plus qu’il n’existe aucun facteur incriminé dans ce type de cancer en dehors de l’âge, a-t-il ajouté. APS