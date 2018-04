TAC 2018 : Azzeddine Lagab remporte la 21e édition, les Algériens raflent les trois maillots

Le cycliste algérien Azeddine Lagab du GS Pétroliers a remporté lundi le 21e Tour d'Algérie cyclisme (TAC) 2018 à l'issue de la 7e et dernière étape disputée entre Bejaia et Tizi-Ouzou sur 121 kilomètres.

Le natif de la wilaya de Bejaia qui a donc remporté le maillot jaune, a brillé tout au long du TAC 2018 qui a débuté le 27 mars dernier à partir de Tahat dans la wilaya Tamanrasset. Lagab a remercié les habitants de la wilaya Tizi-Ouzou pour ''leur accueil chaleureux, l'un des meilleurs de ce TAC'', a-t-il dit.

Youcef Reguigui de Sovac Natura 4 Ever a endossé quant à lui le maillot vert du meilleur sprinter en gagnant la dernière l’étape. Le maillot à pois du meilleur grimpeur a été décroché par Bengayou Abderraouf des Lions de l’Atlas blidien pour sa performance au deuxième point chaud sur les hauteurs d’Adekar à 50 Km du parcours (Bejaia), alors que le maillot blanc du meilleur cycliste des moins 23 ans a été remporté par Hamza Yacine du GS pétroliers.

Ce Tour organisée par la Fédération algérienne de cyclisme et placée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des sports, a enregistré la participation de 91 coureurs issus de clubs professionnels algériens et étrangers dont le Bahreïn, la France, la Syrie, l’Allemagne, le Maroc, la Tunisie et la Mongolie.

Durant les sept étapes de ce tour d’Algérie, les athlètes ont sillonné les wilayas de Tamarasset, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbes, Mascara,Tiaret, Médéa, Bouira, Bejaia et Tizi-Ouzou, sur un parcours aux reliefs riches et diversifiés, entre désert, mer et montagnes. APS