Ministère de la Santé-CAMRA : une série de décisions prises en faveur des médecins résidents

Une série de décisions, dont celle relative à la durée du service civil, a été prise dimanche soir, en faveur des médecins résidents à l'issue de la réunion ayant regroupé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA).

Selon un compte rendu de la réunion, rendu public par le CAMRA, concernant le service civil, il a été arrêté "le principe de fixer la durée de 3 à 4 ans pour les villes universitaires du Nord du pays et de 1 à 2 ans pour les autres villes, y compris les villes universitaires du Sud", précisant qu'une décision a été, également, prise pour le logement.

"Il a été retenu le principe de la disponibilité d'un logement individuel, équipé, adapté et décent comme préalable à toute affectation dans le cadre du service civil pour les wilaya du Sud et des Hauts plateaux et les villes situées dans un rayon de 100 km au plus du domicile du médecin concerné", a indiqué le CAMRA, faisant remarquer qu'"en cas d'indisponibilité du logement, le chef d'établissement est dans l'obligation de recourir à une location".

Il a ajouté que le salaire du médecin spécialiste affecté dans le cadre du service civil commence à partir de la date d'installation.

Toutefois, le CAMRA a fait savoir que le ministre a conditionné l'application de toutes ces décisions par "l'arrêt de la grève" et "la reprise du travail".

"La mise en oeuvre de toutes ces décisions reste conditionnée par l'arrêt de la grève et la reprise du travail", a indiqué le Collectif autonome des médecins résidents algériens.

Le Collectif a annoncé que des Assemblées générales seront organisées mardi, sur tout le territoire national afin de discuter du document et de procéder au vote.

"La décision revient à l'ensemble des résidents. Aucune décision n'a été prise par le bureau national", est-il précisé dans le compte rendu. APS