CHU Benbadis : plus de 300 opérations de cathétérisme cardiaque réalisées depuis novembre 2017

Plus de 300 opérations de cathétérisme cardiaque ont été réalisées au service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis de Constantine depuis la mise en exploitation du nouveau équipement en novembre dernier, a indiqué le directeur de cet établissement de santé.

Ce service a été aménagé pour accueillir entre 5 et 10 malades/jour, a précisé lundi à l’APS Kamal Benyassad, soulignant que l'absence de structures sanitaires spécialisées dans ce type d'opérations, en plus du manque de spécialistes dans ce domaine dans les wilayas dans l'Est du pays engendrent "une pression" au niveau de ce service.

Le même responsable qui a indiqué que le service de cathétérisme est le premier du genre au CHU Benbadis, a souligné que "ce type d'opérations était assuré à l’établissement public spécialisé (EPS) de cardiologie, Djeghri Mokhtar de la cité Riyad, dont l’appareil de cathétérisme est actuellement en panne".

Une enveloppe financière de 110 millions de dinars a été mobilisée pour l’équipement du service de maladies cardiovasculaires en matériels médicaux nécessaires a-t-on noté, soulignant le service des maladies cardiovasculaires qui reçoit quotidiennement plus de 250 malades, réalise également d'autres opérations liées au muscle cardiaque et au blocage artériel.

A signaler que la coronarographie consiste à introduire, par le biais d’un tuyau souple et fin, une prothèse appelée "cathéter" dans l’artère du coeur et permet de visualiser et traiter les éventuelles zones de rétrécissement de ces artères. APS