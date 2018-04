Oran : entrée en service partielle du réseau de surveillance par caméra

Le coup d'envoi de l'exploitation partielle du réseau de surveillance par caméras a été donné, mardi à Oran, par les services de la sûreté de wilaya, dans le cadre de l'opération de modernisation de ce corps.

Il a été procédé, en présence des autorités civiles et militaires, au lancement de l'exploitation de la première partie du réseau concernant le Groupement urbain d'Oran qui atteindra une couverture sécuritaire globale après l'achèvement de l'opération d'installation de 3.004 caméras à travers le territoire de la wilaya, selon des cadres chargés de l'aspect technique du projet.

Cette opération sera achevée cette année par l'installation de caméras stables et mobiles au niveau des différents artères, espaces, places et édifices publics, en attendant le renforcement de la couverture sécuritaire du territoire, surtout pour développer la protection des personnes et biens, a-t-on souligné.

S'agissant de la première partie, elle sera composée d'un réseau de 399 caméras couvrant un espace de 7 sûretés urbaines. Son centre opérationnel, qui suit les contenus de vidéo, est basé au siège de la 10ème sureté urbaine situé à hai "Zitoun" où la cérémonie de coup d'envoi a eu lieu.

La deuxième partie de ce réseau, dont le centre opérationnel sera basé au niveau de la 16ème sûreté urbaine sise au boulevard de l'ALN (ex Front de mer) au centre-ville d'Oran, assurera une couverture sécuritaire à travers l'exploitation de 654 caméras stables et mobiles, a-t-on ajouté.

Ce matériel de surveillance est aux normes technologiques sophistiquées, selon les explications fournies à cette occasion. Les avantages de prise de photos sur le plan de la précision, la capacité d'accueil des contenus et les méthodes de traitement automatique dans le cadre du travail sur le terrain, ont été mis en exergue.

Ce projet devra renforcer les capacités opérationnels en matière de lutte contre la criminalité, à l'instar du vol de véhicules, en plus d'assurer une meilleure prise en charge de la circulation automobile et son organisation, ont souligné des cadres des services de la sûreté de wilaya d'Oran. APS