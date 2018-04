Coupe de la CAF - 16es de finale bis (aller) : l'USMA à Lagos avec 20 joueurs

L'USM Alger, un des deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) se déplace ce mercredi au Nigeria, avec un effectif de 20 joueurs, en vue du 16e de finale "aller" bis, prévu samedi contre le club local Plateau United.

"L'entraîneur en chef Miloud Hamdi a retenu un effectif de 20 joueurs pour le déplacement au Nigéria", a indiqué la direction de l'USMA dans un communiqué, en précisant que le groupe comporte trois gardiens, six défenseurs, six milieux de terrain et cinq attaquants.

Les Rouge et Noir embarqueront de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, ce mercredi, 15h00. Ils feront escale à Casablanca (Maroc) avant de poursuivre leur voyage vers Lagos (Nigeria), où leur arrivée est prévue le jeudi, à 3h05.

"Le vol retour est programmé le dimanche 8 avril, à 6h05, alors que l'arrivée à Alger est annoncée à 13h40" a encore précisé la direction usmiste dans son communiqué.

Le match contre Plateau United, initialement prévu le dimanche 8 avril a été finalement avancé au samedi 7 avril, au stade Agege de Lagos, à 16h00 (heure algérienne).

Le match sera dirigé par le Sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomez, qui sera assisté de ses compatriotes Johannes Sello Moshidi et Athenkosi Ndongeni.

Le match retour se jouera le mardi 17 avril, au stade Omar-Hamadi (Bologhine) et sera officiée par un trio sénégalais, composé de Maguette Ndiaye (Directeur), Ababacar Sene (1er assistant) et Nouha Bangoura (2e assistant).

Le CR Belouizdad, le deuxième représentant algérien dans cette compétition continentale, sera opposé aux Ivoiriens de l'Asec Mimosas. Le match "aller" se jouera à Abidjan, le dimanche 8 avril, alors que le "retour" est prévu le mardi 17 avril, au stade du 20 Août 1955 (Alger).

Effectif de l'USM Alger, retenu pour le déplacement à Lagos :

Gardiens :

Zemmamouche, Mansouri et Berrafane.

Défenseurs :

Meftah, Chafaï, Benyahia, Abdellaoui, Benmoussa et Chérifi.

Milieux de terrain :

Benguit, Koudri, Benkhemassa, Chita, Bellahcène et Beldjilali.

Attaquants :

Ardji, Yaya, Meziane, Darfalou et Hamia.

APS