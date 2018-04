Décès de Winnie Mandela : Ben Salah signe sur le cahier des condoléances

Au nom du président Abdelaziz Bouteflika ,le président de l’APN, Abdelkader Ben Salah a signé ce dimanche au siège de l’ambassade de l’Afrique de Sud, sur le livre des condoléance, les hommages de Bouteflika pour honorer la mémoire de l’illustre disparue Madame Winnie Mandela, ex épouse de l’ancien Président Nelson Mandela, décédée le 2 avril 2018.

Mariée à Mandela pendant 38 ans, Winie est décédée à l’âge de 81 ans, Winnie avait repris le flambeau de la lutte contre l’apartheid quand il avait été emprisonné.

« J’ai reçu avec tristesse la mort de Winnie Mandela, l’ex épouse du défunt leader Mandela le 2 avril 2018 », a écrit Ben Salah dans le cahier des condoléances.

Abdelkader Ben Salah a ajouté que « dans cette ce triste événement, au nom de l’Algérie, de son authenticité, de sa nation et de son peuple et de moi-même son excellence le président Bouteflika , je vous adresse mes sincères condoléances et ma grande solidarité dans cette douloureuse perte pour partager le chagrin et la peine de votre peuple, tout en espérant trouver ce qui pourra renforcer votre patience afin d'augmenter votre force et détermination pour surmonter cette épreuve difficile que vous viviez".

Ben Salah a souligné aussi que « par la perte de la chère Winnie Mandela, l’Afrique de Sud a perdu l’une des meilleures femmes de cette patrie, une femme remarquable connue pour avoir consacré sa vie, à lutter contre l’apartheid et la libération de l’Afrique du Sud.