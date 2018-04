Salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat : plus de 22.000 offres d’emplois aux jeunes

Plus de 22.000 offres d’emplois ont été proposées aux jeunes par des entreprises publiques et privées lors de la 3ème édition du Salon régional de l’emploi et de l’entrepreneuriat organisé à Sétif, a indiqué dimanche le responsable de l’organisation, Mohamed Yahiaoui.

Cette manifestation organisée conjointement par 24 organismes dont l’institut MBI, les dispositifs publics d’aide à l’emploi, le Jil-FCE (Forum des chefs d’entreprises), la chambre du commerce et d’industrie, CCI-El Hidhab et l’université Abbas Ferhat Sétif-1 a connu l’offre de plus de 22.000 emplois par les entreprises participantes, a indiqué à l’APS la même source en marge de la cérémonie de clôture du salon.

Le même cadre également directeur général de l’institut MBI de Sétif a relevé que ces offres d’emplois directs se composent de 8.500 postes proposés par l’entreprise Brandt/Cevital, 2.100 par l’entreprise de montage de véhicule Mazouz, 800 par Candia, 1.200 par Iris-pneumatique, 180 par l’entreprise Zouaoui BanoSandwich, 230 par Faderco et 800 par le groupe Khenfri.

Pour M. Yahiaoui, cette manifestation est "un pont direct" entre demandeurs d’emplois et employeurs qui permet aux entreprises d’entrer en contact avec une main d’oeuvre qualifiée et aux jeunes en quête d’emploi de communiquer directement et sans médiation avec les entreprises employeuses.

Les participants au salon tenu à la maison de la culture Houari Boumediene pendant deux jours ont recommandé l'organisation périodique de cette manifestation au regard du "franc succès" de cette 3ème édition. APS