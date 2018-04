"La lutte contre le financement du terrorisme en Afrique" au centre d'une réunion à Alger

Le Centre international des conférences (CIC) d'Alger accueille à partir d’aujourd’hui une réunion de haut niveau sur "la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique" avec la participation des représentants des Etats africains, des organisations et des experts internationaux, qui se pencheront sur les questions d'ordre stratégique préoccupant collectivement les Etats, ainsi qu'aux moyens et méthodes de lutte contre le terrorisme.

La rencontre, d’une durée de 2 jours, est coorganisée par l'Algérie et l'Union africaine (UA). Elle regroupe les délégués des pays membres de l'UA, de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Union européenne (UE) et d'autres organisations internationales et régionales activant dans la lutte contre le terrorisme et son financement.

Ces assises dont l'ouverture des travaux sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, verront également la participation des représentants des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et du Canada.

La décision de tenir cette réunion à Alger a été prise en septembre 2014 par le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, et entérinée par un sommet" de l'Union africaine.

A cette occasion, les participants discuteront des défis réels dans la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que de plusieurs thématiques d'actualité en Afrique comme l'assèchement des sources du radicalisme violent et le terrorisme, les connections entre les trafics de drogue, d'armes et des êtres humains avec le phénomène du terrorisme.

En outre, d'une part, la réunion s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie pour lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel et l'épuisement de ses ressources, et d'autre part, renforcer la coordination et la concertation entre les pays africains autour des questions sécuritaires, à l'instar de la lutte contre le terrorisme, la déradicalisation, le trafic d'êtres humains, de drogue et de la contrebande.

Dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie, plusieurs conférences et réunions ont été organisées, telle que la Conférence de haut niveau sur le terrorisme, coorganisée avec l'UA à Oran en décembre dernier, avec la participation de plusieurs pays africains. APS