Portes ouvertes sur l'université les 11 et 12 avril au profit des candidats au Baccalauréat

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organisera les 11 et 12 avril en cours, des portes ouvertes sur l'Université, au profit des candidats à l'examen du Baccalauréat sur l'ensemble du territoire national.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali a précisé que la tutelle organisera mercredi et jeudi, des portes ouvertes au profit des candidats au Baccalauréat, en vue de leur "fournir toutes les informations relatives au système d'orientation, aux spécialités scientifiques disponibles, aux modalités d'inscription, au contenu de la formation et à tout ce qui a trait aux mécanismes d'inscription à l'université".

Quatre choix ont été maintenus pour cette année avec l'introduction "d'améliorations", au profit des bacheliers de manière à permettre à chaque étudiant de s'orienter vers la spécialité désirée, en lui donnant une première puis une deuxième chance pour faire son choix, en prenant en compte la moyenne obtenue au Baccalauréat, outre les facilités accordées à la quatrième étape des inscriptions concernant le changement de résidence.

Les portes ouvertes seront organisées dans les cités universitaires et les maisons de culture au niveau de chaque wilaya, tandis que la Bibliothèque nationale du Hamma a été choisie pour abriter la manifestation à Alger. APS