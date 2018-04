Journée internationale du vivre ensemble en paix : Messahel lance un appel pour une dynamique de paix et de tolérance

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a lancé mardi à Paris, un appel pour faire de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui sera célébrée le 16 mai, une dynamique de paix et de tolérance "qui rayonnera sur l’ensemble de la planète".

"L’Algérie est confiante que l’Unesco saura assumer la nouvelle mission qui lui est confiée et ne ménagera aucun effort pour que cette journée, pour laquelle le gouvernement algérien a mis en place un dense programme d’activités impliquant tous les secteurs concernés, pour faire de cette journée, nous l’espérons, une dynamique pour la paix et la tolérance qui rayonnera sur l’ensemble de la planète", a affirmé le ministre, devant la 204e session du Conseil exécutif de l'Unesco, dans une communication sur la Journée internationale du vivre ensemble en paix.

La journée, rappelle-t-on, est consacrée par la résolution 72/130 de l’Assemblée générale de l’ONU, initiée par l’Algérie, qui proclame le 16 mai de chaque année.

Il a rappelé qu'adoptée par consensus, par l’Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre dernier, la résolution 72/130 a proclamé le 16 mai de chaque année, "Journée internationale du vivre ensemble en paix" qui "constituera désormais une opportunité pour la mobilisation continue des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité".

Le ministre a expliqué que dans cette résolution, l’AG de l'Onu "souligne également l’occasion d’exprimer le désir de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie et invite les Etats membres à agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable et à inciter les êtres humains au pardon et à la compassion".

Pour lui, l’Unesco, dont l’Acte constitutif rappelle que "les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes et que c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix" et qui, avec l’Alliance des civilisations de l’ONU, "joue un rôle si crucial dans le domaine du dialogue interculturel et de la promotion de la culture de la paix et de la non-violence se voit, par cette résolution des Nations unies, confier le mandat de faciliter la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix en collaboration avec d’autres organismes compétents".

La Conférence donnée par le ministre des Affaires étrangères a été suivie d’un débat auquel ont pris part les représentants des Etats, qui ont marqué leur appréciation pour ce geste solidaire de l’Algérie par lequel elle partage son expérience dans un domaine "si important", notamment dans le contexte international actuel où le monde a, plus que jamais, besoin de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de dialogue et de réconciliation.

Cette Conférence s’est déroulée en présence de la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay et le président du Conseil exécutif de l’Unesco, M. LeeByong-hyun, qui ont exprimé leurs remerciements à l’Algérie pour cette initiative "louable", ainsi que pour la conférence du ministre "riche en enseignements", ont-ils dit. APS