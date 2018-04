Futurs bacheliers : portes ouvertes sur l’université le 11 et 12 Avril 2018

Afin de cerner les intentions des futurs étudiants, des portes ouvertes sont organisées, aujourd’hui et demain au profit des futurs bacheliers , en vue de leur procurer toutes les informations relatives au système d'orientation, aux spécialités scientifiques disponibles, aux modalités d'inscription, au contenu de la formation et à tout ce qui a trait aux mécanismes d'inscription à l'université tout en les accompagnant pour la construction de leur propre projets d’orientation et de l’avenir .

Appréhender les études universitaires par la communication et la sensibilisation est la nouvelle politique du système éducatif en Algérie. Une approche qui permettra d’éviter les erreurs d‘orientation, c'est ce que confirme M.Noreddine Ghouali Directeur Général de la formation supérieure au ministère de l’enseignement supérieur au micro de Leila Bouzar de la Chaine 3. « Cela va nous permettre de porter les correctifs nécessaires, pour le fléau de la déperdition des étudiants qui coute de l’argent à l’Etat. Donc il y a lieu de réagir très vite, on ne peut pas accepter des situation pareilles », a-t-il enjoint.

Informer les élèves des différents cycles , en particulières ceux des classes d’examens sur les perspectives d’orientations et des débouchés existant dans les différents autres secteurs, c’est ce que recommande les pédagogues. Ces derniers à leur tour, renvoient le problème de déperdition des étudiants au peu d’intérêt qu’aux passions et vœux des élèves dans leur cursus scolaire.

A rappeler, que ces portes ouvertes sont organisées à travers toutes les willayas, et seront déroulées aux niveaux des cités universitaires et les maisons de culture , tandis que la Bibliothèque nationale du Hamma a été choisie pour abriter la manifestation pour la willaya d’Alger.