Crash de l’avion militaire à Boufarik : tristesse, compassion et sympathie avec les familles des victimes

En réaction au crash survenu mercredi matin aux environs de l’aérodrome de Boufarik MM. Bensalah, Bouhadja et Medelci, respectivement président du Sénat, président de l’Assemblée populaire nationale et le Conseil constitutionnel ont adressé des messages de « condoléances des plus attristés » suite à l’accident qui a fait 257 morts dont 10 membres de l’équipage et déplore une tragédie nationale, exprimant leur sentiment de sympathie et compassion aux familles des victimes.

Bensalah : "une pénible tragédie" pour l'Algérie

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a qualifié de "pénible tragédie" le crash mercredi matin d'un avion militaire près de l'aéroport de Boufarik (Blida).

Dans un message adressé au président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, M. Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la nation a exprimé "ses condoléances et sa compassion" suite à cette "pénible tragédie" qui a frappé l'Algérie et qui "a emporté un nombre de nos fils parmi les valeureux éléments de notre vaillante Armée nationale populaire", affirmant que "même si leurs âmes ont rejoint le Tout-Puissant en tant que chouhada auréolés des gloires de leur appartenance à l'Armée nationale populaire, leur perte peine nos coeurs et nous attriste au regard du grand respect, tant mérité, que voue notre grand peuple à cette institution nationale constitutionnelle dont l'Histoire est jalonnée de gloires et d'honneurs".

"Votre excellence M. le Président, en adressant nos sincères condoléances aux familles des martyres et à leurs collègues, officiers et djounoud, cette douloureuse perte renforce davantage notre déférence et notre respect aux énormes sacrifices de l'Armée nationale populaire, sous votre direction éclairée, pour la protection de l'Algérie, la sauvegarde de son unité nationale et la consolidation des fondements de la stabilité à travers le pays", ajoute M. Bensalah.

Bouhadja exprime sa compassion et sa sympathie aux familles des victimes

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja a adressé un message de condoléances aux familles des victimes du crash de l'avion militaire survenu mercredi à Boufarik (Blida), dans lequel il a exprimé "ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion et de sympathie".

"C'est avec un profonde affliction que j'ai appris le décès d'éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) suite au crash d'un avion militaire dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik. Je ne peux que me résigner devant la volonté d'Allah. Face à cette douloureuse circonstance où le peuple algérien perd des enfants vaillants qui ont voué leur vie au service de la patrie, de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses frontières, je tiens à présenter, en mon nom et au nom des députés de l'assemblée, mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion et de sympathie", a écrit M. Bouhadja.

'"Je prie Dieu le Tout Puissant de prêter patience et réconfort aux familles des victimes, d'accorder aux martyrs du devoir national Sa sainte miséricorde et de les accueillir dans Son vaste Paradis", a ajouté le président de l'assemblée.

Medelci exprime "sa profonde tristesse"

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a exprimé, mercredi à Alger, "sa profonde tristesse", suite au crash dans la matinée d'un avion militaire près de l'aéroport de Boufarik dans la wilaya de Blida.

Dans un message de condoléances adressé au vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, M. Medelci a exprimé "sa profonde tristesse et son grand émoi", suite au crash de l'avion qui a fait "plusieurs martyrs parmi les officiers et les soldats de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'ils étaient en vol vers l'extrême-sud de notre pays pour accomplir leur devoir professionnel avec abnégation pour la protection du pays et la sécurisation de ses frontières".

En cette douloureuse épreuve, M. Medelci a présenté "au général de corps d'armée et à travers sa personne, aux familles des victimes, ainsi qu'à tous les officiers et soldats de l'ANP, les condoléances les plus attristées et les sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères, priant, le Tout-Puissant, de combler les victimes de sa grande miséricorde et de les compter parmi les chouhadas".

