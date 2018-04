Championnats d'Afrique 2018 : les Algériens en conquérants à Tunis

Le coup d’envoi des Championnats d'Afrique de judo sera donné ce jeudi au Palais des sports d’El Menzah (Tunis). Prévue du 12 au 15 avril, cette 39e édition sera rehaussée par la participation de 26 nations, dont l’Algérie qui sera présente avec 19 athlètes, 10 chez les messieurs et 9 chez les dames.

Après avoir fait main basse sur le judo africain lors de l’édition 2017 disputée à Antanarivo (Madagascar), durant laquelle l’Algérie a remporté 20 médailles dont les deux titres par équipes, les judokas algériens se trouvent à Tunis pour tenter de reproduire la même performance.

Dans cette optique, la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de judo (FAJ), à sa tête Salim Boutabcha, a jeté son dévolu sur les meilleurs athlètes du moment afin de représenter au mieux les couleurs nationales.

''Nous avons donné la priorité aux champions d'Algérie, alors que les remplaçants sont les champions d'Afrique de l'an dernier. Cette échéance permettra à la DTN d'évaluer nos judokas avant d'aborder les prochains Jeux méditerranéens prévus à Tarragone l'été prochain'', a indiqué à l'APS, Boutabcha.

Les champions d’Afrique sont là

Sacrés en 2017, les 6 champions d’Afrique sont présents à Tunis pour défendre leurs titres. Il s’agit de Moussa Meriem (-52 kg), Ouallal Kaouthar (-78 kg), Asselah Sonia (+78 kg), Houd Zourdani (-66 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Nadjib Temmar (+100 kg).

Outre les six fers de lance de la sélection algérienne, la DTN a sélectionné pour ce rendez-vous : Salim Rebahi (-60 kg), Nourine Fethi (-73 kg), Ismaïl Mohamed Ali Akacha (-81 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Billel Belhimer (-100 kg), Mohamed-Amine Tayeb (+100 kg), et Mohamed Sofiane Belreka dans la catégorie "Open" chez les hommes, ainsi que Hadjer Mecerrem (-48 kg), Faiza Aïssahine (-52 kg), Yamina Halata (-57 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Imene Agouar (-63 kg) et Souad Bellakehal (-70 kg) chez les dames.

Le podium en ligne de mire

Questionné sur les objectifs assignés aux 19 représentants algériens, Boutabcha a déclaré que la délégation algérienne vise le podium par équipes et le maximum de médailles en individuel.

''Nous visons le podium par équipes et essayé de rafler le maximum de médailles en individuel. Ces championnats s'annoncent difficiles surtout par rapport aux coulisses et à l'arbitrage. Nous allons faire de nôtre mieux pour représenter dignement les couleurs nationales '', a-t-il affirmé à la même source.