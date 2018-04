Crash de l’avion militaire à Boufarik : la communauté internationale exprime sa tristesse et sa solidarité avec l’Algérie

Institutions internationales, Gouvernements et chefs d’Etats ont très vite réagi suite au drame qui a frappé mercredi l’Algérie et les Algériens de par le crash d’un avion militaire survenu ce matin à Boufarik (Blida) ayant endeuillé 257 familles et avec eux tout un pays.

Le S.G de l’ONU exprime ses condoléances aux familles des victimes et au gouvernement algérien

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a présenté mercredi à partir de New York ses "sincères condoléances" aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement algériens.

"C'est avec une grande tristesse que le secrétaire général a appris le tragique crash d’un avion militaire survenu ce matin près d'Alger, dans lequel plus de 250 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie ", a déclaré le porte-parole de M. Guterres, Stephane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

"Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances aux famille des victimes, au peuple et au gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire", a écrit Guterres dans son message.

Le crash de l'avion militaire, survenu mercredi matin à Boufarik (Blida), a fait 257 morts, dont dix membres de l'équipage, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de la Défense nationale (MDN).

Les Etats-Unis présentent leurs condoléances aux familles des victimes

Les Etats-Unis d'Amerique ont présenté, mercredi, leurs "plus sincères" condoléances aux familles des victimes du crash de l’avion militaire.

"Au nom du peuple américain, l'ambassade des Etats-Unis adresse ses plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes de la tragédie d'aujourd'hui, ainsi qu'à nos partenaires et collègues de l'Armée algérienne", indique l'ambassade dans un message de condoléances.

"Les Etats-Unis apprécient profondément le partenariat continu avec le peuple et le gouvernement algériens", ajoute la même source.

"Nous sommes avec vous dans votre peine", conclut l'ambassade.

Le président tunisien réitère la "solidarité constante de la Tunisie avec l'Algérie".

Dans un entretien téléphonique avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président tunisien, Bedji Caïd Essebsi, lui a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple et du gouvernement tunisiens à la suite du tragique crash d'avion militaire survenu dans la matinée à Boufarik (Blida), saisissant cette occasion pour réitérer la "solidarité constante de la Tunisie avec l'Algérie".

Le président de la République s'est, également, entretenu avec M. Rachid El Ghennouchi, président du mouvement tunisien Ennahda, qui lui a présenté ses condoléances à la suite de l'accident de l'avion militaire à Boufarik.

Le gouvernement espagnol présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple algérien

Le gouvernement espagnol a présenté mercredi ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple algérien à la suite du crash de l’avion militaire survenu près de la base aérienne de Boufarik, à quelques 35 kilomètres au sud d’Alger .

Le gouvernement espagnol s’est déclaré, dans un communiqué, "consterné" par cette tragédie qui a fait de nombreuses victimes "tout en présentant ses sincères condoléances au nom du peuple espagnol, aux familles des victimes".

Le gouvernement espagnol exprime également en "ce moment de tristesse sa solidarité avec le peuple et le gouvernement algériens, pays voisin et partenaire stratégique dans la région du Maghreb", conclut-on de même source.

Le dernier bilan du crash de l'avion militaire, survenu mercredi matin à Boufarik (Blida), s'élève à 257 morts parmi les passagers et dix (10) membres de l'équipage, avait indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La France exprime ses "plus sincères" condoléances

La France a exprimé mercredi ses "plus sincères" condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux autorités algériennes suite au crash d'un avion militaire à Boufarik (Blida).

"Suite à l’accident d’un avion de transport militaire algérien qui s’est écrasé près de la base aérienne de Boufarik, la France exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux autorités algériennes", a déclaré la porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von Der Mühl.

La France, a-t-elle ajouté, "les assure de sa solidarité et de sa sympathie".

Pour rappel, l'appareil de type Illiouchine, qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf-Béchar s'est écrasé à 7h50 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité.

La plupart des martyrs de ce tragique accident sont des personnels de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que des membres de leurs familles, a-t-on précisé de même source.

APS