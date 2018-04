Crash d'un avion militaire: le président Bouteflika reçoit des messages de condoléances de plusieurs chefs d'Etat

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu mercredi des messages de condoléances de plusieurs chefs d'Etat, suite au crash de l'avion militaire, survenu près de la base aérienne de Boufarik (35 Km au sud d'Alger) et faisant 257 morts dont 10 membres de l'équipage.

** Le président tunisien réitère la "solidarité constante de la Tunisie avec l'Algérie".

Dans un entretien téléphonique avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président tunisien, Bedji Caïd Essebsi, lui a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple et du gouvernement tunisiens à la suite du tragique crash d'avion militaire survenu dans la matinée à Boufarik (Blida), saisissant cette occasion pour réitérer la "solidarité constante de la Tunisie avec l'Algérie".

Le président de la République s'est, également, entretenu avec M. Rachid El Ghennouchi, président du mouvement tunisien Ennahda, qui lui a présenté ses condoléances à la suite de l'accident de l'avion militaire à Boufarik.

Vladimir Poutine exprime ses condoléances au Président Bouteflika

Le président russe Vladimir Poutine a adressé mercredi un message de condoléance à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, suite au crash de l'avion militaire, survenu ce mercredi matin dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik (wilaya de Blida), située à 35 km au sud d'Alger.

"Le Président russe Vladimir Poutine a envoyé un message de condoléances au Président algérien Abdelaziz Bouteflika en raison des nombreuses victimes dans le crash d'un avion de transport militaire près de l'aéroport de Boufarik", a indiqué le service de presse du Kremlin.

"M. Poutine a fait part de sa compassion aux familles et des proches des victimes, en les assurant de son soutien", a ajouté la même source.

Par ailleurs, et exprimant sa "grande consternation", le Roi d'Espagne, Felipe R, a écrit dans son message adressé au président Bouteflika: "je souhaite vous transmettre, en mon propre nom, au nom du gouvernement et au nom du peuple espagnol, mon plus profond sentiment de regret".

"En ces moments difficiles, avec la Reine, je souhaite transmettre tout notre soutien et solidarité aux familles" des victimes, a-t-il ajouté.

Le président italien Sergio Mattarela a exprimé, de son côté, sa "profonde tristesse", soulignant dans son message que son pays "est particulièrement proche du peuple ami algérien et partage son deuil avec émotion et proximité".

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué, pour sa part, que "suite à ce grave incident, nous sommes prêts à apporter à nos frère algériens toute sorte de soutien en cas de besoin".

Le président de la République de Hongrie, Janos Ader, a souligné avoir appris "avec une grande consternation et une profonde tristesse" l'accident tragique ayant entraîné la mort de nombreux citoyens algériens.

Le président sénégalais, Macky Sall, a souligné, quant à lui, avoir été "très peiné" d'apprendre le décès de plusieurs militaires algériens suite à ce crash d'avion, saluant en pareilles circonstances, la mémoire des victimes et exprimant sa profonde compassion à leurs familles.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a adressé, de son coté, un message de condoléances au chef de l'Etat dans lequel il a exprimé aussi sa solidarité avec les familles des victimes.

L'appareil de type Illiouchine, qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf-Béchar s'est écrasé à 7h50 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité.

