Le Premier ministre présente ses condoléances suite au crash de l'avion militaire à Boufarik

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a adressé un message de condoléances au vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) suite au crash de l'avion militaire survenu mercredi matin à proximité de l'aéroport de Boufarik (Blida) à 35 km au sud ouest d'Alger et ayant fait 257 morts.

"J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande affliction la nouvelle de l'accident tragique et douloureux survenu aujourd'hui suite au crash d'un avion militaire au niveau de l'aéroport de Boufarik, qui a fait un grand nombre de victimes parmi les éléments de notre Armée nationale populaire qui étaient a bord pour accomplir leurs missions militaires", a écrit le Premier ministre.

"En cette douloureuse épreuve qui endeuille l'Algérie tout entière, je ne puis que me résigner devant la volonté de Dieu et partager avec les familles des victimes leur peine. Je vous présente et à travers vous à l'ensemble des familles des victimes, mes condoléances les plus attristées et ma sincère compassion au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, priant Dieu Tout Puissant d'accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis", a ajouté M. Ouyahia. APS