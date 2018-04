L'Algérie élue au Caire membre "authentique" du conseil d'administration de l'OAT pour la période de 2018-2020

L'Algérie a été élue, mercredi au Caire, au terme des travaux de la 45e session de la conférence arabe du travail, membre "authentique" du groupe des gouvernements au conseil d'administration de l'Organisation arabe du travail (OAT) pour la période 2018-2020.

L'Algérie a également été élue au sein de la commission des affaires du travail de la femme arabe et de l'organisme de contrôle financier de l'OAT, et ce dans le cadre de la formation des instances constitutionnelles et organisationnelles de l'organisation, a indiqué un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

La proposition algérienne concernant l'adoption d'une position arabe unifiée sur la révision des méthodes de travail de la Commission de l'application des normes dans le cadre de la sixième clause relative au rapport du Directeur général de l'OAT sur la 107e Conférence internationale du travail a été approuvée.

Evoquant le rapport du DG de l'OAT, la conférence a appelé à "adopter un cadre institutionnel et organisationnel du marché du travail arabe, à la lumière des mutations socio-économiques, de façon à s'adapter aux développements", ajoute la même source.

La conférence, qui a appelé à "soutenir les travailleurs palestiniens dans leur lutte en faveur de leurs droits, tant dans le cadre de l'OAT que dans le cadre du Bureau international du travail (BIT), a insisté sur l'impératif de "condamner les agressions israéliennes ciblant le peuple palestinien sur les territoires arabes occupés".

Elle a également exhorté la société civile à mettre un terme aux violations flagrantes du droit international et des chartes des droits de l'Homme.

Plusieurs thèmes étaient au menu de cette session, dont le rapport du DG du Bureau arabe de travail sur "la dynamique des marchés de travail arabes, les mutations et les processus d'évolution", outre deux autres points sur "la responsabilité sociale des entreprises du secteur privé" et "la productivité et son rôle dans l'amélioration de la compétitivité et la croissance".

La session a passé en revue un rapport sur les activités et les réalisations de l'OAT en 2017 et les conclusions de la 37e session de la commission des libertés syndicales, l'état d'avancement du contrat de travail arabe, le travail de la femme arabe, outre le projet du budget de l'OAT et le plan 2019-2020 du Bureau arabe du Travail, ses instituts et centres.

Au terme de la conférence, l'OAT a présenté, au nom des délégations arabes présentes à cette 45e session de la conférence arabe du travail, ses sincères condoléances et ses sentiments de compassion les plus sincères au gouvernement et au peuple algériens ainsi qu'aux familles des victimes du crash de l'avion militaire", a conclu le communiqué. APS