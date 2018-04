Ligue arabe : réunion préparatoire à Ryadh du Conseil économique et social pour le 29ème Sommet

Le Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes a tenu mercredi une réunion pour élaborer les projets de résolutions économiques et sociales à inclure à l'ordre du jour du 29ème Sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Dhahran, à l'est de l'Arabie saoudite.

Dans une allocution à l'ouverture de la réunion, le sous-secrétaire au ministère des Finances, pour les Affaires financières internationales Khaled Al-Khudairi, a mis en avant les réalisations du Conseil économique et social durant les 50 dernières années, pour développer et soutenir l'action arabe commune et ce à travers la conclusion de nombreux accords et la mise en place d'institutions compétentes.

M. Al-Khudairi a cité, dans ce sens, la création de la grande zone arabe de libre échange qui a permis de lever les barrières douanières entravant les échanges commerciaux intra-arabes, la modification de l'accord se rapportant à l'investissement et à la libre circulation des capitaux arabes pour accompagner le développement que connaît le monde de l'investissement.

L'accord sur le commerce des services entre les pays arabes a été approuvé par 12 pays, a-t-il ajouté, soulignant que l'agenda du Conseil est chargé des sujets dont certains seront proposés aux dirigeants arabes.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce jordanien, Yousef Al-Shamali, a mis en exergue les réalisations accomplies lors de la présidence jordanienne du précédent sommet, sur le plan économique et social, affirmant qu’"en dépit des réalisations des sommets arabes et les étapes concrètes vers des projets de complémentarité économique arabes conjoints, nous attendons un avenir meilleur dans lequel l'Homme arabe atteindra ses aspirations pour davantage de prospérité et pour une vie décente."

La réunion discutera d'un certain nombre de questions économiques et sociales, notamment la zone arabe de libre-échange, les développements de l'union douanière arabe, la stratégie arabe de réduction des risques de catastrophe dans la région arabe 2030 et l'accord arabe sur les échanges de ressources phytogénétiques et leurs savoirs traditionnels, ainsi que le partage des avantages découlant de leurs utilisations. APS