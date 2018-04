Nationale 1 – 27e journée : la bataille pour les play-offs fait rage

La course pour les play-offs continue d’animer le Championnat national de basketball, Nationale 1. La 27e journée, disputée ce vendredi, a été marquée par la victoire des trois prétendants à la 8e et dernière place qualificative la pour jouer le titre et, surtout, éviter la relégation.

Le NA Hussein-Dey, l’OS Bordj Bou-Arréridj et l’USM Alger se sont livrés un véritable duel à distance lors de cette 27e manche. N’ayant plus le droit à l’erreur, à 3 journées de la fin de la première partie, ces trois formations ont réussi à tenir la cadence en s’imposant, les trois, hors de leurs bases.

Les Song et Or ont dominé le CSC Gué de Constantine (57-77), dans le derby de la capitale, l’OSBB a pris le meilleur sur OMS Miliana (67-78), lanterne rouge, alors que les Rouge et Noir ont fait de même dans la ville des ponts suspendus face au RC Constantine (64-76).

Le NAHD en ballotage favorable

Ainsi, le mano-à-mano continue entre le NAHD, l’OSBB et l’USMA qui se partagent la 8e place avec 41 points. Toutefois, le NAHD a le plus de changes de disputer les play-offs au vu de ce qui reste à jouer dans cette 1ère partie de saison. En effet, les protégés de Djamel Rekik recevront le CSMBB Ouargla (13e) lors de la prochaine journée. Ils se déplaceront ensuite à Constantine pour défier le RCC (14e) pour le compte de la 29e journée avant de boucler le premier acte du championnat chez eux face au dernier au classement, l’OMS Miliana.

A Bordj Bou Arréridj, l’affiche de cette 27e journée jouée entre l’IR Bordj Bou Arréridj et l’US Sétif est revenue aux gars de Ain El Fouara. L’USS a remporté ce derby des Hauts Plateaux, petitement, en s’imposant sur le score de 70 à 73.

Dans les autres parties, le GS Pétroliers, leader, a gagné en déplacement contre le CSMBB Ouargla (58-62). Son dauphin, le CRB Dar El-Beïda, est tombé à Blida, face à l’USMB (72-70), tandis que le NB Staouéli a triomphé du WO Boufarik (56-52).

Concernant le match PS El Eulma - O Batna, il a été reporté à une date ultérieure.