Football - Coupe d'Algérie : la JS Kabylie est en finale

La JS Kabylie est le premier club qualifié pour la finale de la Coupe d’Algérie de football. Les Canaris ont réussi à passer le cap des demi-finales en sortant le MC Alger, aux tirs au but (5-4), dans un match disputé au stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Dame Coupe a choisi son premier finaliste et il s’agit de la JS Kabylie. Dans cette finale avant la lettre, il fallait avoir les nerfs bien solides et patienter jusqu’à la fatidique séance des tirs aux but pour connaitre le lauréat du premier sésame pour la finale qui aura lieu le 1er Mai prochain.

Une première mi-temps à oublier

Après avoir observé une minute de silence en mémoire des 257 victimes du crash de l’avion militaire, survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida), la partie a débuté sur un rythme très faible.

Comme il fallait s’y attendre, l’enjeu de cette partie a pris le pas sur le jeu au vu de la production des 22 acteurs sur le terrain. En effet, la première mi-temps de ce classico n’aura surement pas une place dans les annales de l’épreuve populaire. Elle, tout bonnement, à mettre aux oubliettes pour la simple raison que les deux protagonistes ont fait preuve de beaucoup de prudence et de manque d’engagement.

A trop vouloir éviter d’encaisser un but, la JSK et le MCA ont oublié de jouer au football. Alors que le doyen régale cette saison avec un jeu chatoyant, très agréable à voir, les protégés de Bernard Casoni ont été comme paralysés par l’évènement.

Les supporters des deux équipes sont restés sur leur faim dans cette première période où les portiers n’ont quasiment pas été iniquités.

En seconde période, le MCA a présenté un meilleur visage que son adversaire du jour. Les Vert et Rouge ont d’ailleurs signé les occasions les plus franches de scorer. La première a été d’un tir puissant de Derradja (69’), qui a rasé le montant gauche de Asselah, alors que la seconde est à mettre à l’actif du Malien, Dieng, dans le temps additionnel (93’).

Si seulement

N’arrivant pas à se départager à l’issue des 90 minutes, JSK et MCA ont du aller aux prolongations. Et c’est encore Derrardja qui a failli propulser le mouloudia en finale à la 103e minute. En maitre artificier, le milieu de terrain du MCA a botté avec finesse un coup franc qui a trouvé la lucarne de Asselah.

Les Lions du Djurdjura ont répliqué par Boukhenchouche à la 118e minute. Incorporé à la fin de la 2e période (88’), le néo-international algérien a tenté de surprendre Chaâl d’un tir des 25 mètres mais le gardien du MCA était à la parade.

La chance a choisi son camp

Comme pour tous les autres matchs de coupe, il devait forcément y avoir un vainqueur et un vaincu. Arrivé à la séance des tirs au but, la chance a été du côté de la JSK. Alors qu’ils étaient à égalité à l’issue de la première série des penaltys (4-4), l’infortuné Ammachi (MCA) a vu son ballon prendre la direction des étoiles. Pour sa part, Benaldjia, fort de sa grande expérience, a réussi à faire mouche et ainsi permettre à son équipe de disputer la 11e finale de son histoire.

L’USMBA ou le CRZ

La formation de la ville des genêts connaitra son futur adversaire en finale ce samedi à l’issue du déroulement de la seconde demi-finale. Une rencontre programmée à Sidi Bel Abbès entre l’Union sportive locale (USMBA) et le CR Zaouia, Cendrillon de cette édition 2017-2018 de Dame Coupe. Le match aura lieu à 16h00 au stade du 24 Février 1956.