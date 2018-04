Financement des investissements : plus de 3.300 milliards DA mobilisés en 2017

Le montant total des investissements réalisés en 2017 financés par le budget public ou par des crédits bancaires s'est élevé à plus de 3300 milliards DA, soit l'équivalent de 30 milliards de dollars, a indiqué samedi à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

A ce montant s'ajoutent tous les investissements autofinancés dans divers secteurs en plus de dégel de1.500 projets pour un montant global de plus de 260 milliards DA, grâce au recours aux emprunts du Trésor auprès de la Banque d'Algérie, selon un document portant bilan du gouvernement remis à la presse à l'occasion de la conférence de presse de M. Ouyahia.

Concernant les investissements engagés par le budget de l'Etat, le Premier ministre a précisé que les dépenses d'équipement ont totalisé 2.291 milliards DA consacrées essentiellement pour le soutien à l'Habitat avec 287,2 milliards DA, l'éducation et formation (103 milliards DA), Infrastructures économiques et administratives (366,8 milliards DA), l'Agriculture et l'hydraulique (151,6 milliards DA), infrastructures socio-culturelles (60,4 milliards Da), Programmes communaux de développement (35 milliards DA), tandis que le soutien à l'activité économique a été de 504,9 milliards DA.

Pour ce qui est des investissements publics dans l'agriculture et le développement rural, 38 milliards DA ont été consacrés par l'Etat en 2017 dans la conservation et développement des forêts avec 2,4 milliards DA, l'appui à l'investissement dans les exploitations agricoles avec 9 milliards DA.

L'Etat a également consacré 18,8 milliards DA pour l'appui à la régulation de la production agricole, 0,264 milliard DA pour la lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et enfin un montant de 3,9 milliards DA a été consacré au développement rural et appui aux petits exploitants.

Pour ce qui est des investissements globaux financés par les banques, le Premier ministre a fait état de financement de 1.835 projets pour un montant total de 943,8 milliards DA.

S'agissant des investissements réalisés dans le secteur de l'énergie, il a été enregistré la réalisation de 52 projets pour un coût de 158 milliards DA.

Les investissements étrangers et mixtes réalisés dans le cadre de l'ANDI ont totalisé 116 opérations pour un montant global de 217,6 milliards DA, précise le document.

Quant aux investissements financés par l'ANSEJ, le Premier ministre a fait savoir que 4.406 projets ont été financés pour un montant global de 22 milliards DA englobant les apports personnels, les crédits bancaires et les apports de l'Agence.