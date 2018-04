26e journée : le MO Béjaia creuse l’écart, le MCE Eulma se révolte

Le MO Béjaia, leader du championnat national de Ligue 2, a réussi à prendre le large en tête à l’issue de la suite de la 26e journée, disputée ce samedi. Dans le big match de cette manche, les Crabes ont dominé l’AS Aïn M'lila (2-0), deuxième au classement, alors que dans le bas du classement le MC El Eulma a quitté la zone rouge.

Le retour du mouloudia de Béjaia en Ligue 1 se précise. Après avoir pris seul les commandes du championnat en disposant de la JSM Béjaia (2-0), lors de la précédente journée, la bande à Ait Djoudi s’est ouvert un boulevard vers l’élite en battant cette fois ci l’AS Aïn M'lila (2-0), son dauphin.

Grâce aux réalisations de Naâsse-Laraba (45') et de Soltane (66'), les Crabes portent leur total à 52 unités et comptent ainsi 4 points d’avance sur leur adversaire du jour.

De son côté, la JSM Béjaia a chuté lourdement sur la pelouse du MC El Eulma (4-1). Pensant avoir fait le plus dur en prenant l’avantage à la 15e minute par Ounas, les Vert et Rouge de la Soummam ont subi la furia des Eulmis qui ont réussi à renverser la vapeur en seconde période par l’entremise de Ziaya (49'), Laouafi (60'), Belhamri (68') et Farhi (71').

Ce succès ô combien important permet au MCEE de quitte la zone rouge (13e – 28 pts) car dans le même temps, deux des trois relégables ont raté leur sortie. Le CRB Aïn Fekroun a été battu par l’Amel Boussaâda (1-0), de même pour le CA Batna face au MC Saïda (2-0). Seul le GC Mascara a pu récolter trois précieux points en dominant le WA Tlemcen (2-0) dans le derby de l’Ouest.

Dans les autres rencontres, le RC Kouba (10e – 32 pts) a fait un grand pas vers le maintien en allant gagner à Skikda face à la JSMS (1-2), alors que le CA Bordj Bou Arréridj (5e – 44 pts) est revenu de très loin face au RC Relizane (3-2). Un succès important pour les Crabes qui reviennent à hauteur de l’ASO Chlef embusquée au pied du podium (4e – 44 pts).

Résultats complets :

ASM Oran - ASO Chlef 1-1

Amel Boussaâda - CRB Aïn Fekroun 1-0

CA Bordj Bou Arréridj - RC Relizane 3-2

GC Mascara - WA Tlemcen 2-0

JSM Skikda - RC Kouba 1-2

MC El Eulma - JSM Béjaïa 4-1

MO Béjaïa - AS Aïn M'lila 2-0

MC Saïda - CA Batna 2-0

Classement :