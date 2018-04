Judo - Championnats d'Afrique (3e journée) : Mohamed Belfeka offre à l’Algérie sa 4e médaille d’or

Le judoka Mohamed Sofiane Belfeka a remporté la médaille d’or de la catégorie Open, lors de la 3e journée des Championnats d’Afrique, disputée ce samedi au Palais des sports d’El Menzah (Tunis). De leur côté, les autres représentants algériens ont glané quatre nouvelles médailles de bronze.

Il est la grande satisfaction de cette 3e sortie dans ce rendez-vous continental. Mohamed Sofiane Belfeka a offert à l’Algérie sa 4e médaille d’or dans ces championnats en survolant la catégorie Open.

Il emboite le pas à Kaouthar Ouallal (-78kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg), auteur jeudi des deux premières breloques en vermeil, et à Fethi Nourine qui s’est distingué vendredi en dominant la catégorie des -73 kilogrammes.

Concernant les quatre médailles en bronze récoltées ce samedi, elles sont l’œuvre de : Salim Rebahi (-60 kg), Hadjer Mecerrem (-48 kg), Faiza Aissahine (-52 kg) et Meriem Moussa (-52 kg). Sacrée en 2017 à Madagascar, Moussa a perdu sa couronne africaine à l’image de Houd Zourdani (-81 kg).

Forte de ces quatre nouvelles distinctions, l’Algérie totalise 16 médailles dans son escarcelle : 4 or, 3 argent et 9 bronze. Elle occupe ainsi la 2e place au classement général, derrière la Tunisie (4 or, 4 argent et 6 bronze).

La 4e et dernière journée de cette compétition aura lieu ce dimanche avec les traditionnelles épreuves par équipes (messieurs et dames), dont l’Algérie est détentrice des titres.