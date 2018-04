FC Porto : Brahimi dément tout contact avec l'Olympique de Marseille

Le meneur de jeu international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi a démenti tout contact avec l'Olympique de Marseille dans la perspective d'un recrutement à l'ouverture du prochain mercato estival des transferts.

"Non, je n'ai aucun contact officiel avec l'OM" a assuré l'ancien Rennais dans un entretien accordé à Onze Mondial, ajoutant qu'il s'agit "probablement de rumeurs", comme cela arrive souvent à l'approche de la période des transferts.

L'Algérien de 28 ans, auteur de sept buts en 28 matchs de Liga Sagres cette saison est sous contrat avec "Les Dragons" jusqu'en juin 2019. Mais des bruits l'annoncent partant dès cet été, surtout que plusieurs clubs européens sont intéressés par ses services.

Cependant, malgré toutes ces convoitises, Brahimi refuse toujours de dévoiler ses projets d'avenir, se contentant de dire qu'il est "bien à Porto" et que la seule chose à laquelle il pense en ce moment, c'est de gagner.

"Franchement, je ne me suis pas encore posé la question concernant mon avenir. Dès ma première discussion avec l'entraîneur cette année, j'étais sûr de rester à Porto. Et quand j'ai décidé une chose, je ne me mets rien d'autre en tête. En tout cas, je suis heureux dans ce grand club qu'est le FC Porto, et j'ai envie de gagner", a assuré l'ancien Rennais.