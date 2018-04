Crash d'un avion militaire: le Président Bouteflika reçoit des messages de condoléances de plusieurs Chefs d'Etat et de personnalités internationales

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu samedi des messages de condoléance de plusieurs Chefs d'Etat et de personnalités internationales, qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion avec l'Algérie suite au crash d'un avion militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (wilaya de Blida).

Ces messages de condoléances ont été adressés par le président angolais, Joâo Manuel Gonçalves Lourenço, et du Président syrien, Bachar el-Assad.

Des messages de condoléances émanent aussi du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du Président de l'Assemblée général de l'ONU, Miroslav Lajcak, de l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki et du Chef de l'Eglise orthodoxe russe, Patriache Kyrielle.

Le président Bouteflika a reçu ces trois derniers jours, une soixantaine de messages de condoléances émanant de Souverains, de Chefs d'Etat, de

Premiers ministres et autres personnalités et responsables d'Organisations internationales et régionales.

Le crash de l'avion militaire a fait 257 morts dont dix membres de l'équipage. La plupart des martyrs de ce tragique accident sont des personnels de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que des membres de leurs familles.

L'appareil de type Iliouchine, qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf-Béchar, s'est écrasé à 7h50 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité.

La liste des messages de condoléances :

Mercredi 11 avril 2018 :

-Président de la Turquie

-Président de la Russie

-Président du Sénégal

-Président du Mali

-Présidente de la Croatie

-Président de la Palestine

-Président du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale de Libye

-Secrétaire général Ligue des états arabes

-Président du parlement Arabe.

Jeudi 12 Avril :

Président du Nicaragua

Président de Tadjikistab

Président de Monténégro

Président Biélorussie

Président de la Hongrie

Premier ministre Bahrein

Président de la République du Congo

Président Suisse

Chancelière Allemagne

Ancien président allemand, Horst Kohler

Président Corée du Sud

Président Guinée Bissau

Président Kirghizistan

Ministre arabes des affaires économiques et sociales

Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Syndical africaine

Fahd Mezhi El Bidhal Al Rachidi, Personnalité Koweit

Président Serbie

Président Ouzbékistan

Président Italie

Président Arménie

Ancien président Mauritanie

Président Chine

Roi Espagne

Premier ministre Russe Dmitri Medvedev

Roi Maroc.

Samedi 14 avril :

Président France

Président Niger

Président Cote d’Ivoire

Président Angola

Président Seychelles

Président Iran

Emir Qatar

Vice Emir Qatar

Secrétaire général de l’ONU

Président de l’assemblée général de l’ONU

Président de la commission de l’Union africaine

Thabo Mbeki, ancien président sud africain

Patriache Kyrill, chef de l’église orthodoxe russe