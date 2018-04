Centre national du livre : les commissions spécialisées installées

Les quatre commissions permanentes spécialisées relevant du Centre national du livre (Cnl), un organisme public crée en 2009, ont été installées dimanche à Alger.

Les commissions de traduction, livre jeunesse, édition et activités du livre, sont composées chacune de sept membres issus du monde du livre et de l'édition, entre autres.

L'écrivain Mohamed Sari préside la commission de la création et de la traduction, l'éditeur Yahia Hassan Benaâmane, lui, a été désigné à la tête de la commission de l'édition et de la diffusion, alors que les universitaires Said Benezerga et Mohamed Mouhous sont nommés à la tête des commissions "livre jeunesse" et "activités relatives au livre", respectivement.

Ils ont été installés lors d'une cérémonie en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et les directeurs du Cnl, Djamel Yahiaoui et le directeur du livre et de la lecture publique, Djamel Foughali.

Le Cnl, un établissement public placé sous tutelle du ministère de la Culture, a pour mission de promouvoir et de développer le livre en intervenant sur toute sa chaîne (création, édition et distribution).

Le texte portant création du centre prévoit également la mise en place d`un Conseil d`orientation composé de représentants de plusieurs ministères dont l'Education nationale et la Recherche scientifique et de deux représentants des professionnels du livre.

Djamel Yahiaoui a remplacé Hassan Bendif à la tête du Cnl en octobre 2017.

