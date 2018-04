Sommet Arabe : Bensalah appelle à davantage d'efforts de soutien à la cause palestinienne

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a appelé dimanche à Dhahran (Arabie Saoudite) à consolider les efforts afin de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte, appelant la communauté internationale à assumer son entière responsabilité "afin de faire pression sur l'occupant israélien et l'amener à cesser ses violations à l'encontre du peuple palestinien et à se conformer à la légalité et décisions de la légitimité internationales ainsi qu'aux principes du droit international".

M. Bensalah qui intervenait lors des travaux du 29ème Sommet arabe en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que la question centrale pour le monde arabe, à savoir la question palestinienne, "subit des tentatives visant à l'étouffer et à entamer les droits légitimes du peuple palestinien, en tête desquels son droit d'établir un Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, en se référant aux frontières de 1967, conformément aux décisions de la légalité internationale et aux références du processus de la paix".

Il a réaffirmé, à cette occasion, le rejet par l'Algérie et sa condamnation de la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Qods comme capitale d'Israël et d'y déplacer son ambassade, mettant en garde contre ses graves répercussions sur la paix et la sécurité internationales, en ce sens qu'il s'agit d'une violation des décisions internationales à même de compromettre le processus de paix.

Par ailleurs, M. Bensalah a salué "le combat héroïque" du peuple palestinien frère et sa "résistance courageuse" face aux violations qu'il subit quotidiennement, à l'instar du massacre commis contre des innocents lors de la 42ème journée de la Terre, appelant à l'accélération de la mise en oeuvre des procédures relatives au travail avec la communauté internationale pour la création d'un dispositif international multilatéral sous l'égide de l'ONU en vue de relancer le processus de paix dans au Proche-Orient et aboutir à une solution juste et inclusive à la question palestinienne.

L'occasion était pour M. Bensalah de réaffirmé "la position inaliénable de l'Algérie et son soutien indéfectible au combat du peuple palestinien afin d'établir un Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Qods pour capitale". Il a également mis en exergue l'appel de l'Algérie en faveur de "la réconciliation entre les frères palestiniens face à l'occupant israélien". APS