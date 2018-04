Les participants à la 2ème édition du Salon international du tourisme et des voyages, "Cirta tourisme", qui a débuté jeudi dernier au palais de la culture Mohamed Laid Al-Khalifa de Constantine, ont appelé dimanche au terme de la manifestation à "diversifier le produit touristique pour un développement économique et social efficace".

Le salon est une occasion propice pour les acteurs du secteur du tourisme d'échanger des avis et des expériences dans ce domaine, en vue de "donner une impulsion forte à l'échange touristique et fournir des facilités en matière de transactions au profit du client", a indiqué Yassine Farsadou, patron d’une agence spécialisée dans l’organisation d’événements à Constantine et chargé de l'organisation d'une rencontre entre professionnels du tourisme lors de ce Salon.

Représentante d'un établissement hôtelier de la wilaya de Skikda, Dalel Mekiou, a indiqué que la structure qu'elle représente a pu conclure, lors du salon, plusieurs accords avec des voyagistes locaux et étrangers, en échange de propositions de facilités et de réductions des prix au profit des clients et ce, pour le bénéfice de l’économie locale et extérieure et, partant, de l’économie nationale.

Cette manifestation est une opportunité pour l'établissement hôtelier qu’elle représente de "promouvoir la destination algérie en général et Skikdi en particulier, et ce, à travers la distribution de dépliants, notamment destinés à faire connaître les services que l’établissement propose."

De son côté, Fethi Mourad, directeur commercial d'une agence de voyage tunisienne, a soutenu qu’"il ne s’agit pas seulement de fournir un tourisme balnéaire et récréatif, mais de s’orienter également vers un tourisme médical, culturel, archéologique, environnemental et sportif, qui contribuerait à attirer le plus grand nombre de touristes nationaux et étrangers dans le but d’améliorer la croissance économique et atteindre le développement économique souhaité."

Ce même responsable, qui a profité de l'occasion pour conclure des accords avec plusieurs agences de voyage et des établissements hôteliers algériens, a ajouté que "les touristes algériens sont des clients indispensables au tourisme tunisien".

A ce titre, il a assuré que "l'afflux des Algériens vers la Tunisie nous a imposé de fixer des prix étudiés qui ont concouru à ce que cet afflux ne soit pas uniquement limité à la saison estivale, mais aussi aux vacances scolaires, pérennisant ainsi les échanges touristiques entre l'Algérie et la Tunisie tout au long de l'année".

Fethi Mourad a également évoqué "le tourisme évènementiel" qu’il considère comme "le moyen touristique le plus attractif que ce soit en matière de manifestations sportives ou artistiques, requérant des opérateurs du secteur d’améliorer l’image du produit touristique au niveau international, et d'œuvrer à accéder au plus haut degré de qualité des services attendus par le touriste, tout en veillant à la compatibilité des services avec le prix".

Abondant dans le même sens, Sami El Ghodbani, également directeur commercial d'une agence de voyage de la ville de Hammamet (Tunisie), a fait état, pour sa part, de "nouveaux modes touristiques qui ont vu le jour, appréciés de plus en plus par les touristes du monde entier, et nécessitant des opérateurs du tourisme d’en tenir compte pour renforcer les échanges touristiques entre l'Algérie et la Tunisie".

Il a ajouté que pour appuyer ce concept, "des expéditions exploratoires périodiques sont organisées aux monuments de Constantine au profit des étudiants de la faculté d'archéologie de Tunisie".

A noter que la 2ème édition du Salon international du tourisme et des voyages, organisée à l’initiative de la Direction du tourisme et de l'artisanat en coopération avec l’Office local du tourisme et le club des opérateurs du secteur touristique, sous le slogan "Constantine, carrefour des civilisations", a attiré plus de 50 exposants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays.