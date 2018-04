Protection civile : Phase II des manœuvres internationales de simulation de Bouira

Phase II des manœuvres internationales de simulation EU-AL SEISMEEX 2018 (Europe-Algérie Séisme Exercices 2018), lancées samedi à Bouira par la Protection civile algérienne.

Pour rappel, 5 pays européens (France, Pologne, Italie, Espagne et Portugal) et la Tunisie prennent part à ces exercices virtuels d’intervention en situation de séisme. Quelque 1.000 éléments, dont des experts et observateurs de 26 nationalités, participent à ces manœuvres de grande ampleur qui s’étaleront jusqu’au 18 avril.

Selon la Direction générale de la protection civile algérienne (DGPC), ces exercices, qui comprennent 8 modules du plan Orsec, ont pour objectifs de tester le fonctionnement des différents niveaux de la chaîne de commandement, ainsi que de vérifier la couverture et l’organisation des transmissions, ainsi que d’évaluer la coordination au niveau du PCF de la wilaya.

Pour la partie européenne, ces exercices visent à évaluer la coopération entre les Etats membres de l’Union et ceux de la région méditerranéenne.