Fed-Cup 2018 (poule B - zone A) : défaite de l'Algérie face à Chypre (2-1)

La sélection algérienne féminine de tennis s'est inclinée face à son homologue chypriote sur le score 2-1, lors de la première journée de la Fed Cup 2018 (zone A), groupe 3, Zone Europe-Afrique, disputée lundi Tunis.

Après la victoire de Yasmine Boudjadi devant Hadjigeorgiou Florentia (6-1, 6-3), l'Algérie a concédé deux défaites.

La première en simple qui a vu Amira Benaissa être battue par Louka Eleni sur le score 7-6(5) 6-2 et la deuxième en double, Benaissa et Boudjadi se sont inclinées contre le duo Louka Eleni et Makride Eleni 6-4 7-6(3).

Lors de la 2e journée, prévue mercredi, les Algériennes défieront les Tunisiennes, avant de jouer Madagascar le 20 avril.

L’Algérie prend part à cette compétition avec quatre joueuses, Amira Benaissa, Lynda Benkaddour, Yassamine Boudjadi et Nabila Bouchabou (capitaine).

La meilleure joueuse algérienne Ines Ibbou a fait l'impasse sur cette échéance à cause d'une blessure au niveau du coude.

Habituellement, les pays du groupe 3 étaient répartis en quatre poules (A, B, C et D), et les vainqueurs de chaque poule jouaient directement le play-off pour déterminer les deux nations qui accéderont au groupe 2, mais l’édition 2018 sera disputée en deux zones (A et B). La zone A à Tunis, alors que la zone B à Ulcinj (Monténégro).

Outre la zone A, la zone B regroupe : la Finlande, l’Irlande, le Kenya, le Maroc, Malte, le Monténégro, l’Afrique du Sud et l’Ouganda.

Les pays de chaque zone sont repartis en deux poules. Les vainqueurs de chaque poule joueront directement le play-off pour déterminer les deux nations (une nation de la zone A et une de la zone B) qui accéderont au groupe 2, zone Europe - Afrique en 2019. APS