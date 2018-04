La plus grande collection privée d’autographes au monde

Le Brésilien Pedro Corrêa do Lago possède une immense collection de documents manuscrits où se trouvent les signatures d'Isaac Newton, d'Albert Einstein, de Michel-Ange, de Mozart et de Charlie Chaplin.

Les quelque 100 000 documents qu'il a acquis datent de 1140 à 2017. Joint à Miami, le collectionneur parle à Catherine du bonheur que lui procurent ses écrits exceptionnels.

De juin à septembre, 140 des documents de la collection de Pedro Corrêa do Lago seront exposés à New York, à la Morgan Library and Museum.