Sonatrach a ouvert avec ses partenaires des chantiers pour développer l’énergie solaire

Le groupe Sonatrach a ouvert des chantiers pour développer l’énergie solaire, a indiqué lundi à Oran son Président directeur général, Abdelmoumen Ould Kaddour.

"Sonatrach a investi, dans ses gisements, plus de 1.6 gigawatts d’énergie solaire", a-t-il déclaré dans une allocution prononcée à l’ouverture de 11 journées scientifiques et techniques (JST 11) de Sonatrach, ajoutant "nous avons besoin de technologies et de savoir pour développer l’industrie de l’énergie solaire".

"L’Algérie a besoin de solutions pour augmenter ses réserves et Sonatrach a besoin de digital, devenu un outil de travail incontournable pour améliorer le rendement et le coût", a-t-il encore souligné à l’occasion de l’ouverture de cette manifestation de quatre organisé à l’initiative de Sonatrach sous le slogan "Innovation et partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique".

"L’une des clés importantes pour le développement du groupe Sonatrach et ses partenaires, c’est l’utilisation du digital pour l’amélioration du rendement", a-t-il estimé.

S’agissant l’organisation de ces journées, M. Ould Kaddour a rappelé que "c’est la stabilité du pays, sur laquelle veille le président Abdelaziz Bouteflika, qui permet d’organiser un tel évènement, avec une forte participation étrangère".

"L’Algérie demeurera debout et Sonatrach aussi", a-t-il clamé, ajoutant que Sonatrach œuvrera pour drainer des investisseurs étrangers et des partenaires politiques comme le Mali et l’Irak.

Le PDG de Sonatrach a aussi affirmé que le groupe a fixé la date du 30 avril pour annoncer le bilan de l’année 2017 et présenter sa stratégie de l’horizon 2030. APS