Jeux Africains de la Jeunesse 2018 : le comité d'organisation officiellement installé

Le comité d'organisation des prochains Jeux Africains de la Jeunesse, prévus du 18 au 28 juillet 2018 à Alger, a été officiellement installé par le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Mohamed Hattab. La cérémonie s’est déroulée ce mardi à la salle des conférences du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

"Le Comité d'organisation des JAJ 2018, que nous installons officiellement aujourd'hui, aura pour mission de veiller à la bonne organisation", a indiqué Hattab, assurant être "prêt à collaborer étroitement avec les différents secteurs", pour aider dans cette perspective.

Le MJS a précisé par ailleurs qu'il sera lui-même le président de ce comité d'organisation, ajoutant que le président du comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, et le Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, seront respectivement ses premier et second vice-présidents.

Cette troisième édition des JAJ devrait enregistrer une participation record de 3000 athlètes, et qui seront appelés à concourir dans 31 disciplines sportives différentes.

"Il est indispensable de réussir l'organisation de cette grande manifestation continentale, car l'Algérie a toujours répondu présente lors des précédents grands évènements qu'elle a accueilli jusqu'ici, et elle doit donc rester égale à elle-même", a encore insisté Hattab.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités sportives et politiques, dont quelques cadres du MJS et des présidents de Fédérations.

Cette troisième édition des JAJ étant ouverte uniquement aux athlètes âgés entre 14 et 18 ans, Hattab a considéré que "ce sera une excellente occasion pour l'Algérie de détecter de nouveaux jeunes talents, qui formeront l'élite du sport national" d'ici un futur proche.

Parmi les grands évènements internationaux déjà organisés par l'Algérie : les Jeux Méditerranéens de 1975, les Jeux Africains de 1978, les Jeux Arabes de 2004, les jeux Arabes Scolaires de 2005 et les Jeux Africains de 2007.

