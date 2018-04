Les Réunions de printemps de la BM et du FMI du 18 au 22 avril à Washington

Les travaux des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) se tiendront du 18 au 22 avril à Washington, auxquels prendra part le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans le cadre de ces réunions, le ministre des Finances participera aux travaux du Groupe Intergouvernemental des vingt-quatre sur les questions monétaires Internationales et de développement (G24).

Il assistera également aux travaux du Comité de Développement de la BM et du Comité Financier et Monétaire du FMI.

En outre, M. Raouya rencontrera les premiers responsables du Groupe de la BM et du FMI "pour discuter des perspectives de coopération avec les deux institutions, dont les actions à mener s’inscrivent dans le cadre des évolutions économiques récentes du pays", précise la même source.

Des rencontres avec certains de ses homologues sont aussi inscrites à l’agenda du ministre.

Il rencontrera aussi les hauts responsables d'Institutions financières internationales et régionales présents à cet évènement.

Les Réunions de printemps des institutions de Bretton Woods sont l’occasion de réunir des responsables d’horizons divers, à savoir les dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement) et du secteur privé, experts issus des milieux universitaires, et ce, autour des grands dossiers mondiaux (conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide...).

Cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations (séminaires, zooms régionaux) autour de sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier mondial.

Dans son rapport publié à la veille de ces réunions, la BM a indiqué que la croissance économique de l'Algérie devrait reprendre rapidement en 2018 suite au processus d’expansion budgétaire pour s'établir à 3,5% contre 2,1% en 2017.

Après la forte reprise attendue en 2018, la croissance devrait, toutefois, baisser à 2% en 2019 et à 1,3% en 2020, prévoit la BM dans son nouveau rapport.

Pour sa part, le FMI table sur une croissance du PIB algérien de 3% en 2018 et de 2,7% en 2019, a-t-il indiqué dans son rapport publié mardi.

Concernant l’inflation, il l'a estimée à 7,4% en 2018, alors que pour le taux de chômage, il pronostique un chiffre de 11,2% en 2018 et de 11,8% en 2019. APS