Des signes positifs à même de relancer le processus de paix en Libye

Le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé a fait état, mardi, de signes "positifs" à même de relancer le processus de paix en Libye, en dépit des défis constants.

Lors de la réunion de haut niveau de la Commission de l'Union africaine (UA), au niveau ministériel, consacrée à la Libye, M. Salamé Ghassan a déclaré qu'en dépit des défis constants, il y a plusieurs signes positifs à même de relancer le processus de paix comme la baisse de la violence à travers le territoire libyen, les grands progrès dans l'inscription des électeurs et la participation quotidienne des citoyens à la concertation politique".

Le représentant onusien s'est entretenu, en marge de cette réunion, avec le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, sur les derniers développements de la situation en Libye, mettant en avant "l'importance d'organiser des élections justes et intègres en Libye, d'accélérer la réconciliation nationale et de renforcer la coopération entre l'ONU et l'UA afin de résoudre la crise libyenne" qui perdure depuis 2011.

A cette occasion, M. Faki a apporté son soutien aux efforts du représentant spécial et au plan d'action de l'ONU" pour la Libye.

A noter que la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) avait lancé de larges consultations publiques à travers le territoire libyen pour permettre aux Libyens de déterminer librement l'avenir du pays dans lequel ils veulent vivre. L'émissaire onusien a annoncé, en outre, que la MANUL est prête à apporter son soutien au processus du référendum sur la Constitution, une fois le consensus trouvé entre toutes les parties libyennes.

M. Ghassan Salamé avait rencontré, lundi à Addis Ababa, plusieurs responsables de l'UA dans le cadre de la préparation de la réunion d'aujourd'hui, à l'instar de l'ambassadeur Ismail Chergui, Commissaire à la Paix et Sécurité à l'UA avec lequel il a examiné les derniers développements politiques ainsi que la situation sécuritaire dans le sud libyen. Il s'est entretenu, en outre, avec le ministre des affaires étrangères congolais, Jean-Claud Gakosso sur les questions épineuses de la crise libyenne et les moyens de consolider la réconciliation nationale.

Par ailleurs, M. Ghassan Salamé a examiné avec la commissaire aux affaires sociales de l'UA, Mme Amira Elfadil, le dossier de l'émigration clandestine.

Le représentant onusien a rencontré, également, les ambassadeurs du Niger à l'UA et en Libye, respectivement M. Zakariaou Adam Maïga et M. Hassan Maloune, avec lesquels il a abordé les questions relatives à l'émigration illégale et le retour des migrants ainsi que la sécurisation des frontières et les efforts de réconciliation en Libye. APS