La RAI lance deux pages en anglais et en espagnol sur son site internet

S’inscrivant dans la perspective de diversifier ses programmes présentés sur son site internet, la Radio Algérienne Internationale (RAI) a procédée ce lundi 16 Avril 2018 au lancement de deux nouvelles pages numériques : une en Anglais et l’autre en Espagnol.

Une initiative de taille qui vise à connecter le large public et l’auditoire de cette chaine. Les deux pages numériques viennent compléter le programme informatif que diffuse cette chaine avec ces deux langues à savoir anglaise et espagnole.

Une extension de qualité - qui vient à juste titre ramener un plus à la communication par les moyens les plus récents - avec les grands progrès enregistrés dans la présentation de ses différents programmes diffusés quotidiennement dans les deux langues nationales (Arabe et Amazighe) et étrangères (Français, Anglais et Espagnole ) à travers les ondes des différentes chaines de la radio et sur les réseaux sociaux dont Facebook et Twiter tant sur la diffusion hertzienne que la diffusion éléctronique (Streaming).