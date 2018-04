BAC et BEM 2018: « Likoul.dz » lance une opération de cours de soutien gratuits pour les élèves

"Likoul.dz", plateforme de cours de soutien en ligne, annonce le lancement d'une opération de cours de soutien gratuits en direct pour les élèves devant passer leur examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat 2018.

Suite aux perturbations et mouvements de débrayage ayant touché le secteur de l'Education et pour apporter une assistance aux élèves dans la préparation des examens de fin d'année, Likoul Algérie lance "la plus grande opération de cours de soutien gratuits", explique la plateforme en ligne.

Ces cours de soutien, qui s'étaleront du 1 mai au 4 juin, sont "conformes au programme de l'Education nationale" et sont destinés aux élèves de classes de 4ème année moyenne de et de 3ème année secondaire, relève-t-on de même source.

Les cours porteront sur les matières de mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles, Arabe, Français et Anglais, ajoute la plateforme qui précise que "les premiers sujets d'examen seront disponible à partir du 27 avril et pourront être téléchargés sur Likoul.dz/Live".

"Des résolutions d'exercices, rappels, astuces et corrections des sujets d'examen seront présentés en direct par les enseignants du comité pédagogique de Likoul" au cours de séances d'une durée d'une heure.

"Grâce à des outils de communications interactifs, les candidats pourront poser leurs questions aux enseignants tout le long du live. Ces cours de soutien seront diffusés en direct sur la plateforme Likoul.dz (www.likoul.dz/live) et en simultané sur les réseaux sociaux Facebook et You tube", précise encore la plateforme. APS