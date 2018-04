Mali : Sonatrach invitée à reprendre l’exploration d’hydrocarbures

Le ministre Malien des Mines et du Pétrole, Tiémoko Sangaré, a annoncé, mardi à Oran, qu’une invitation avait été adressée à la compagnie Sonatrach, pour qu’elle reprenne l'exploration et le forage de pétrole et de gaz dans son pays.

Dans une déclaration en marge des Journées scientifiques et techniques sur l’énergie, M. Sangaré a fait savoir que lors d’une rencontre, lundi, avec le ministre Algérien de l’Energie, et le PDG de Sonatrach, une invitation a été adressée à cette compagnie à reprendre ses travaux de forage de pétrole et du gaz au Mali.

Sonatrach est liée par un contrat avec l’Etat Malien, a-t-il rappelé, précisant que les travaux de forage avaient été suspendus pour des raisons liées à la crise financière.

Le ministre a en outre indiqué qu’il avait assisté au rendez-vous économique d’Oran avec une importante délégation, avec l’objectif de relancer la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures.

Il a appelé Sonatrach à investir au Mali pour qu'elle réalise le premier forage de pétrole et jeter ainsi les premiers jalons de la production pétrolière dans son pays.

Il a considéré que l’Algérie dispose d’atouts lui permettant d’être un pays leader dans le domaine des hydrocarbures, ajoutant que Sonatrach est un groupe de référence dont Bamako entend bénéficier de l’expérience.